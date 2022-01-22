Belgrad'da Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'ni "işgalci"likle suçlayan posterler asıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, aşırı sağcıların oluşturduğu "Naši" hareketi üyeleri, şehrin önemli noktalarına Bosna Hersek'te Yüksel Temsilcilik görevini yürütmekte olan Christian Schmidt'i "işgalci" olmakla suçlayan posterler astı.

Schmidt'in Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi için doğrudan tehlike oluşturduğu belirten "Naši" Hareketi, aynı zamanda Schmidt'i, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'i devirmeyi hedefleyen bir işgalci olarak gördüklerini açıkladı.

"Naši" Hareketinden yapılan açıklamada, "Sırp Cumhuriyeti'nin korunması için eylemlere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Görev süresi Temmuz 2021 sonunda dolan Valentin Inzko, kendisinden uzun süredir beklenen "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa"nın, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi'nde yapılacak oylamaya kadar geçici olarak yürürlüğe girmesini onaylamıştı.

Görev süresi biten Valentin Inzko'nun yerine Christian Schmidt atanmıştı.