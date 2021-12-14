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Belgin Doruk'un oğlu evinde ölü bulundu! İşte ölüm nedeni

Belgin Doruk'un oğlu evinde ölü bulundu! İşte ölüm nedeni
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel (54), evinin kapısının önünde ölü bulundu. Aydın Birsel neden vefat etti? İşte detaylar...

AYDIN (Snob Magazin) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Aydın Birsel, sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralandı.

TAKSİ ÇAĞIRDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı.

YERE YIĞILDI

Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

SİTEYE 1 AY ÖNCE TAŞINDI

Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce siteye taşındığı belirtilen Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.

Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Belgin Doruk'un oğlu evinde ölü bulundu! İşte ölüm nedeni

Belgin Doruk'un oğlu evinde ölü bulundu! İşte ölüm nedeni

Belgin Doruk'un oğlu evinde ölü bulundu! İşte ölüm nedeni

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu

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