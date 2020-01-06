Belgesiz ava geçit yok

06.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:09

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından hafta sonu kaçak avlananlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada kaçak avlanan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.



Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde yaklaşık 60 avcı kontrol edildi. Belgesiz ve takozsuz avlanan 1 kişi tespit edilerek, hakkında gerekli işlem yapılmış olup bir adet tüfeğe de el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA