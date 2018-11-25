Belgeselde Gördüğü Deve Kuşlarının Üretimine Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, ziraat mühendisi Bünyamin Sivri, izlediği belgesel nedeniyle merak saldığı deve kuşunun üretimini yapıyor.

İlçede yaklaşık üç dönüm alanda kurduğu çiftlikte, kuluçka makinesinde yumurtadan deve kuşu üreten Sivri, ürettiği yavruları satıyor.

Kendisine ayırdığı iki deve kuşu ve satın aldığı deve yumurtalarıyla üretimini sürdüren Sivri, zaman içinde çiftliğini büyütmeyi hedefliyor.

Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Bursa'dan getirttiği yumurtalarla üretime başladığını söyledi.

Ziraat mühendisi olduğunu ancak deve kuşlarına merakının izlediği belgeselle arttığını ve üretimini yapmaya karar verdiğini belirten Sivri, şunları dile getirdi:

"İlk başta merakım nedeniyle üretime başladım. Sonra ticari olarak devam ettim. İlk yumurtalardan elde ettiğim yavruları sattım. İki tanesini kendime ayırdım. Bir deve kuşu yılda 60'a yakın yumurta yapıyor. Yumurtaları kuluçka makinesine koyarak yavru elde ediyorum. Yavru ya da yumurta isteyenlerin taleplerini karşılıyorum."

Deve kuşlarının yöre iklimine rahatlıkla uyum sağladıklarını ifade eden Sivri, deve kuşunun gelir getiren bir iş olduğunu, deve kuşu çiftliği kurmak isteyenlere her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Sivri, yetişkin deve kuşlarını yaklaşık 3 bin liradan, yavruları ise bin liradan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.