BELGEM'de kayıtlar internet üzerinden
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BELGEM'de kayıtlar internet üzerinden

BELGEM'de kayıtlar internet üzerinden
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nin kurs merkezi BELGEM, yeni dönem için ön kayıtlara internet üzerinden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitimi ara veren BELGEM öğrencileri, 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılı için kayıtlar Bornova Belediyesi resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Koronavirüs salgını sürecinde ödüllü proje Dijital Sınıf aracılığıyla eğitim faaliyetlerinin sürdüren BELGEM'de 7-8-10-11 ve 12. sınıflar için açılan ön kayıtlar Bornova Belediyesinin resmi web sitesi olan bornova.bel.tr adresi üzerinden 15 Ağustos tarihine kadar yapılacak. Mezun öğrenciler için ise kayıt tarihleri 15-30 Ağustos arasında olacak. BELGEM'in destek kurslarından Bornova'daki devlet okullarında eğitim gören öğrenciler yararlanabiliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0232 999 29 29 numaralı telefondan dahili 4400'ı arayabilir.

Kaynak: Bültenler

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