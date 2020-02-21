Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi
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Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yapılan kontrollerde belgeleri eksik olan 2 vidanjör trafikten men edilirken, taşıdıkları maddeden incelenmek üzere numune alındı.

21.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:23
Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi

'nın Hendek ilçesinde yapılan kontrollerde belgeleri eksik olan 2 vidanjör trafikten men edilirken, taşıdıkları maddeden incelenmek üzere numune alındı.

Sakarya'da kanalizasyona kimyasal madde boşaltılması sonucu ve Adapazarı ilçelerinde kanalizasyondan gelen koku rahatsızlık yaratırken, ekipleri kontrollerde bulundu. Şehir genelinde arttırılan uygulama noktalarında vidanjörler durdurularak incelemede bulunuldu. Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan 2 vidanjörün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 aracın içindeki malzemeden numune alması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kayıtsız şekilde nakliye yaptığı belirtilen vidanjörler trafikten men edildi.  


Kaynak: DHA
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