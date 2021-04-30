Belge soran polisin üzerine yürüdü
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Belge soran polisin üzerine yürüdü

Belge soran polisin üzerine yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında uygulama noktasına takılan bir araç sürücüsü ekiplerin izin belgesi talebi sonrası polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında uygulama noktasına takılan bir araç sürücüsü ekiplerin izin belgesi talebi sonrası polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Kısa sürede gerilen olayda ekiplerin araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Zonguldak kent merkezinde polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde yapılan uygulama noktasına Gaziantep plakalı bir araç takıldı. Ekiplerin izin belgesi sorduğu araç sürücüsü belgesini çıkarmak istemeyince sinirler biranda gerildi. Uzun süren tartışma sonrasında polis ekiplerinin araya girmesiyle araç şoförü belgesini gösterdi. Ardından olayın tatlıya bağlanmasıyla araç uygulama noktasından ayrıldı. - ZONGULDAK

Belge soran polisin üzerine yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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