Belen Kültür Han Projesi Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belen Belediyesi işbirliğiyle, Belen Pazar Yeri'nde yapılması planlanan 'Belen Kültür Han Projesi' tanıtımı, Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Mimar Serhat Akçan tarafından yapıldı.



Akçan, belediyenin konferans salonundaki toplantıda, projede kabaltı restorasyonu, kent meydanı, köylü pazarı ve bu kültür han'ın içerisinde müze, kütüphane, sergi, konferans, sinema, tiyatro ve diğer kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği mekanların olacağını söyledi.



Belen için muhteşem bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Akçan, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların arttırılmasında, yerel yönetimlerle işbirliğinin öneminin farkında olduklarını söyledi.



Akçan, bu projelerle üzerinde Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan mimari yapılardan esinlenerek Anadolu'nun kardeşlik, estetik ve misyonunun motifleşeceği proje ile ilçeye ve buraya gelecek olan misafirlere kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak, marka şehirleri hayata geçireceklerini belirtti.



Tanıtım toplantısına, TBMM İdare Amiri Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Mimar Serhat Akçan, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdür ve amirleri katıldı. - HATAY