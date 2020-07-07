Belen'deki kazada yaralılardan 2'si kurtarılamadı HATAY'ın Belen ilçesinde dün TIR ile çarpışan otomobilde yaralanan 4 kişiden Ferihan Özdemir (71) ile Firdos Aslı (56), tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

HATAY'ın Belen ilçesinde dün TIR ile çarpışan otomobilde yaralanan 4 kişiden Ferihan Özdemir (71) ile Firdos Aslı (56), tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Kıcı mevkiinde meydana geldi. Antakya yönüne giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 63 LL 0417 plakalı TIR, yol kenarındaki kantara girmek için manevra yaparken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KIU 26 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Hastanede tedavi gören yaralılardan Ferihan Özdemir ile Firdos Aslı, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Özdemir ve Aslı'nın cansız bedenleri morga götürüldü.

Kaynak: DHA