Belen'de tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Belen'de tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Belen'de tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
06.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:41

Hatay'ın Belen ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kıcı mevkisinde 63 LL 0417 plakalı tır ile karşı yönden gelen 31 KIU 26 plakalı otomobili çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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