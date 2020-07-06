Belen'de tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
06.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:41
Hatay'ın Belen ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kıcı mevkisinde 63 LL 0417 plakalı tır ile karşı yönden gelen 31 KIU 26 plakalı otomobili çarpıştı.
Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA