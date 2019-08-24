Belen'de 5 hektar alan yandı
HATAY'ın Belen ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.
24.08.2019 14:08
HATAY'ın Belen ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan yangında 5 hektar alan yandı.
Nergizlik bölgesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arasöz ve 3 tanker ile müdahale etti. Rüzgarın olmaması yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yaklaşık 5 hektar alanın etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Nergizlik bölgesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arasöz ve 3 tanker ile müdahale etti. Rüzgarın olmaması yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yaklaşık 5 hektar alanın etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA