Belen Belediyesi'nden Yayla Şenliği

29.08.2019 17:51

Hatay'ın Belen Belediyesi tarafından "Yayla Şenliği" etkinlikleri kapsamında Gastronomi Yemek Yarışması düzenlendi.

Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Kervan Sarayında düzenlenen açılış programda konuşan Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, kentin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kentin kendine has yemek kültürünün olması nedeniyle açılışa yemek yarışmasıyla başladıklarının altını çizen Baskın, ilçenin değerlerinin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de etkinliklerin iki gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Şehrin tarihine dikkat çeken Başkan Gül, tarihle gastronominin iç içe yaşandığı şehirde gelecek yıllarda da bu etkinlikleri genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından bölgeye has lezzetler ev hanımları ve aşçılar tarafından yapılan jüriye sunuldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

İki gün sürecek etkinlikler güreş müsabakaları, çocuk şenlikleri ve konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA