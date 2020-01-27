Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)
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Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

27.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:24
Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)

'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Turizm Merkezi'ndeki otelin kazan dairesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanları fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine verdi.

Tedbir amaçlı müşteriler ve otel çalışanları tahliye edildi.

Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle otelin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belek Turizm Merkezindeki otelde yangın (2)
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