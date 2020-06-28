Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
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Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı

DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden caretta carettaların en büyük yuvalama alanı olan Antalya'nın Belek sahillerinde, 10 Mayıs'ta oluşan ilk yuvadan bugüne toplam sayı 900'e ulaştı.

Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
28.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:21

DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden caretta carettaların en büyük yuvalama alanı olan Antalya'nın Belek sahillerinde, 10 Mayıs'ta oluşan ilk yuvadan bugüne toplam sayı 900'e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle sahillerin boş kalmasıyla otellerin bulunduğu sahil kesimlerinde de yuva sayısı arttı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı, Antalya'nın Aksu ilçesinde Kundu, Serik ilçesinde Kadriye ve Boğazkent, Manavgat ilçesinde ise Denizkent'i içine alan 30 kilometrelik Belek sahillerinde bulunuyor. Her yıl 2 bin- 2 bin 500'ü aşan yuva sayısı, 60- 70 bin yavrunun denize ulaştığı bölgede bu yıl ilk yuva 10 Mayıs'ta oluştu.

22 YILDIR SAHİLDELERBelek sahillerinde yumurtlayan yetişkin caretta carettalar, yuvaları ve yavruların yuvadan çıkışı, raporlanması ve korunması gibi faaliyetlerde bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 2020 sezonunda 22'nci yıla girdi. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, ilk yuvanın 10 Mayıs'ta oluştuğu sahilde bu yıl pandemi nedeniyle tam ekip olarak çalışamadıklarını, ekibin küçültüldüğünü ve çalışma sürelerinin uzatıldığını söyledi.SAAT 04.00'TE KALKIYORLAREkip sayısının azaltılmasının günlük 30 kilometre sahilde saat 04.00'ten 11.00'e kadar süren çalışmalar açısından büyük zorluk getirdiğini anlatan Dr. Canbolat, "Çünkü kumsal biraz uzun. 1 Temmuz'dan itibaren ekip sayımızdaki gönüllü arkadaşlarımızda biraz daha artış olacak" dedi.OTEL SAHİLLERİNDE YUVALAR ARTTIPandemi nedeniyle bu yıl önceki yıllara göre, otellerin bulunduğu sahillerde değişiklikler yaşandığını da belirten Dr. Canbolat, "Otellerin birçoğu kapalı olduğundan yuvaların çoğu kumsalın geneline yayılmış durumda. Önceki yıllarda şezlonglar ve insan hareketliliği nedeniyle kaplumbağalar sahillerin daha ıssız olduğu yerleri seçerken, bu yıl otellerin olduğu bölgelerde de pandemi nedeniyle sahilin boş olmasına bağlı olarak çokça yuva oluşmaya başladı" diye konuştu.2 BİN YUVA BEKLENİYOR10 Mayıs'ta oluşan ilk yuvadan 24 Haziran'a kadarki süreçte toplam yuva sayısının 900'e ulaştığını açıklayan Dr. Ali Fuat Canbolat, yetişkin caretta carettaların yuvalama sürecinin temmuz sonuna kadar edeceğini kaydetti. Temmuz ortalarından itibaren de bir taraftan yavruların yumurtalardan çıkışının başlayacağını anlatan Dr. Canbolat, bu yıl toplam 2 bin veya üzerinde yuva oluşmasını beklediklerini dile getirdi.TATİLCİLERE UYARISahile traktör veya araçla giriş yapılmasının yuvalara büyük zarar verdiğini de hatırlatan Dr. Canbolat, araç veya traktör gibi araçlarla sahile girilmemesi, bölgede tatil yapacakların işaretlenmiş caretta caretta yuvalarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.1000 YAVRUDAN SADECE 2'Sİ YAŞIYORCaretta caretta yuvalama alanlarından her yıl binlerce yavrunun denizle buluşturulduğu haberlerinin yanlış anlaşılmalara yol açtığına dikkat çeken Dr. Canbolat, "Denize ulaşan 1000 yavrudan 1'i veya 2'si hayata kalabiliyor. 1000 yavrudan 2 ortalama alırsak biz bu yıl 1700'e yakın yuvadan 60-70 bin yavruyu denizle buluşturabiliriz. Ama bunlardan sadece 100'ü- 150'si ergenliğe ulaşabilir" dedi.GEÇEN YIL 70 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞTU

2019 yılında ilk yuvanın 15 Mayıs'ta oluştuğu sahilde, yavruların yumurtadan çıkıp denizle buluşma süreci de ekim ayının ilk haftası sona erdi. 15 Mayıs'tan 25 Ağustos'a kadar uzayan yuva sürecinde caretta carettalar, yumurta bırakarak 2 bin 120 yuva oluşturdu. Yuvalardan çıkan yaklaşık 70 bin yavru, denizle buluştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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