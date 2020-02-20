Belek'te bu yıl 2 halk plajı hizmete girecek

20.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:35

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde, bu yaz 2 ücretsiz halk plajı açmak için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar olarak hizmet verecek. Tesislerde, plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok değişik aktivite için alanlar olacak.

Kaynak: DHA