Belek'i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal etti
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Belek'i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal etti

ANTALYA (İHA) – Antalya'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, futbol kulüplerinin kamp için tercih ettiği Belek'i vurdu.

06.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:16
Belek'i fırtına vurdu, takımlar antrenmanlarını iptal etti

(İHA) – Antalya'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, kulüplerinin kamp için tercih ettiği 'i vurdu. Bölgede dereler taşarken, birçok yol da sular altında kaldı.


Antalya'da dün akşam başlayan ve bu sabah şiddetini artıran yağmur, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte fırtınaya dönüştü. Belek'te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi'nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı. Devre arası kamp çalışmalarını yapan futbol kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK gibi birçok Süper Lig ekibi de sabah sahada yapacağı antrenmanları iptal etti. Futbolcular hazırlıklarını salonda sürdürdü.


Öte yandan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken şemsiyeleri kırılan vatandaşlar, yağmurdan kaçmaya çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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