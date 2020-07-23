Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan "KCK sözleşmesi"ne göre yönetmekle suçlanıyor
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Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan "KCK sözleşmesi"ne göre yönetmekle suçlanıyor

Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, belediyeyi terör örgütü PKK'nın sözde anayasası olarak kabul edilen "KCK sözleşmesi" doğrultusunda yönetmekle suçlanıyor.

Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan
23.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:57

Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, belediyeyi terör örgütü PKK'nın sözde anayasası olarak kabul edilen "KCK sözleşmesi" doğrultusunda yönetmekle suçlanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'in de bulunduğu 24 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı terör soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada ele geçirilen fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.

İncelemede Demir'in ismi yazılan DTK Diploması Komisyonunda, DTK delegesi olarak faaliyet yürüttüğü soruşturma dosyasında yer aldı.

Kayyum ataması sonrası gürültü eylemi talimatı vermiş

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının "yetkisizlik" kararı verdiği, Diyarbakır'daki soruşturma ile birleşen dosyada Demir'in kullandığı telefonda yapılan adli teknik takibinde 10 suç unsuru olduğu anlaşılan görüşme yaptığı tespit edildi.

Görüşmelerin genelinde kayyum ataması sonrası gürültü gibi eylemlerin organizesi ve DTK tarafından düzenlenen sağlık kongresi hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi.

Soruşturmada yer alan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu'nda şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra göreve başlayan Batman Belediye Başkanı tarafından mevzuata aykırı şekilde sözde 'eş başkanlık' uygulamalarına yer verildiği iddiasıyla Batman Belediye Başkanı olarak Mehmet Demir seçilmesine rağmen belediye başkanlığına şu anda Songül Korkmaz'ın hukuksuz bir şekilde 'eş başkan' sıfatıyla ortaklık etmesiyle, belediye başkanına münhasır belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi yetkileri eş başkanlık sistemiyle gasbedilmiştir."

Açık kaynak araştırmasının yer aldığı soruşturmada Demir'in kullandığı sosyal medya hesabı ve yerel basın

kuruluşlarına verdiği röportajlarda "terör örgüt propagandası" niteliğinde bazı

paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Demir'in belediye başkanlığı yaptığı süreçte güvenlik güçlerine vatandaşlardan gelen ihbarların da yer aldığı dosyada, söz konusu ihbarlardan bazıları şöyle:

"Batman Belediye Başkanı tekstilleri (tekstil fabrikalarını) gezmiş, belediyeye kayyum atandığı zaman dışarı çıkın eylem yapın demiş. Kayyum bekliyoruz. Batman Belediyesi PKK yanlısıdır. Batman belediye başkan adayları dağdan aldıkları talimatları halka yağdırıyorlar. Ara sokaklarda propaganda yapıyorlar, halkı topluyorlar, slogan attırıyorlar, video çekiyorlar ve katılmayanlara da baskı kuruyorlar."

Batman'ın 5 ayrı bölgeye ayrıldığı suçlaması

HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediyede yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlar incelendi.

İnceleme sonucu Demir'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde anayasası olarak kabul ettiği "KCK Sözleşmesi" doğrultusunda Batman'ın kent meclisleri olarak 5 ayrı bölgeye ayrıldığı, örgütsel faaliyetlerin bu bölgeler üzerinden yürütüldüğü değerlendirildi.

Demir'in terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir oluşumlar tarafından gerçekleştirilen 9 basın açıklaması ve eyleme katılarak destek verdiği, bunların bazılarında söz alarak yaptığı konuşmada, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecriti protesto etmek adına başlatılan açlık grevi eylemlerine destek verdiği tespit edildi.

Cezaevinde terör örgütü PKK mensupları ile aynı bölümde kalmayı talep etmiş

Demir'in Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dilekçe ile başvuru yaparak cezaevinde, tutuklu ve hükümlü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bölümde kalma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Batman'da terör soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, Demir, hakkında devam eden adli işlem süreç göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Demir, dün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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