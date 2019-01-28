Belediyeyi Borç Batağına Sokan İzmir'i Nasıl Yönetecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e ilişkin değerlendirmede bulunan Şengül, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı dönemindeki başarısı, tecrübesi ve bilgi birikimiyle rakibinin çok önünde olduğunu belirtti.

Şengül, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Şengül, 24 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından partisinin ara vermeden yerel seçim hazırlıklarına başladığını aktararak, CHP içindeki kavgaların ya da kimi aday göstereceklerinin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Seçim stratejilerini CHP'ye göre değil İzmir'in ihtiyaçlarına göre belirlediklerini ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Onlar daha adayını yeni belirlerken, biz ise İzmir'i tüm sıkıntılarından kurtaracak projelerimizi çoktan hazırladık. Kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacağız. Belediyeciliği sadece kaldırım yapmak ve çöp toplamak olarak gören CHP zihniyeti, zaten İzmir'e yeterince zarar verdi. İzmir'in zamanını çaldı. CHP kimi aday gösterirse göstersin, zihniyetleri değişmediği için ne Büyükşehir ne de ilçelerde verebilecekleri hiçbir katkıları yoktur."



Zeybekci Denizli'nin tüm sorunlarını çözdü

Şengül, hangi adayın İzmir'e daha fazla katkı sağlayacağını görmek için belediye başkanlığı döneminde yaptıklarına bakılması gerektiğini aktararak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Zeybekci, sorunlarla boğuşan Denizli'nin tüm sıkıntılarını kısa sürede giderdi. Denizli'yi bambaşka bir şehir haline getirdi. Tunç Soyer, Seferihisar'da ne yaptı? 'Sakin şehir' dediği Seferihisar, onun döneminde yerinde sayarken, bir de belediye borç batağına girdi. Çalışanların maaşı bile ödenemez hale geldi. 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile yönetemeyen belediye başkanının, İzmir'i nasıl yöneteceğinin takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum."

Kentteki vatandaşlarla görüştüklerini ve onların da CHP'nin belediye başkanlarından memnun olmadığının altını çizen Şengül, "Hayatında CHP'den başka bir partiye oy vermeyenler bile artık aldatıldıklarının farkında. İzmir'in beceriksiz yöneticiler nedeniyle sürekli geri gittiğini görüyorlar. 'Bizi bunlardan kurtarın' diye feryat ediyorlar. Büyükşehirden de CHP'li ilçe belediyelerinden de memnuniyet yok. İzmir'in; sorunlarını ivedilikle çözecek, bu işi bilen birine ihtiyacı var." görüşünü savundu.

Kaynak: AA