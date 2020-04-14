Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi.

Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA