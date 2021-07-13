Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi
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Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi

Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara'da yaşayan bir vatandaş tarafından Bartın Belediyesine gönderilen mektupla mürdüm eriği talep edildi.

Ankara'da yaşayan bir vatandaş tarafından Bartın Belediyesine gönderilen mektupla mürdüm eriği talep edildi. Talebe karşılıksız kalmayan Bartın Belediyesi kentte kurulan Galla Pazarı'ndan alınan eriği kargo ile talep sahibi vatandaşa gönderdi.

Ankara'da yaşayan bir vatandaş Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne mektupla ulaşarak mürdüm eriği istediğini bildirdi. Mürdüm eriği için istekte bulunan vatandaş mektubunda, "Sayın Zabıta Müdürüm, Sayın Zabıta Kardeşim. Sizden ricam Bartın'ımızın mürdüm eriği. Burnu kızıl denilen erikten bana alıp göndermeniz. Kargo parasını ben kapıda öderim. Lütfen sizde başka işimiz mi yok deyip göndermemezlik yapmayın. Rahatsız olmasam, eski gücüm olsa sabah binerdim otobüse akşama dönerdim. Ama artık dayanamıyorum. Bu yılda olmadı, vakti geçti deyip göndermezseniz canınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Mektubu alan zabıta ekipleri ise Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da onayı ile yöresel ürünlerin satıldığı Galla Pazarı'na giderek mürdüm eriği aradı. Mürdüm eriğinin henüz mevsimi olmamasından dolayı talep sahibi vatandaşa alaca erik gönderildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Ankara'da yaşayan bir hanımefendi, mektup yazarak bizden mürdüm eriği istemiş. Vakti henüz gelmediği için mürdüm eriği yerine alaca erik gönderdik. Galla Pazarı'ndan aldığımız alaca erik, zabıta personelimizce hanımefendiye kargo ile gönderildi. Erik ücretini mektubu ile birlikte yollama inceliği gösteren hanımefendiye, erik zabıta personelimizin bayram hediyesi olarak gönderilerek gelen para erik ile birlikte iade edildi." dedi. - BARTIN

Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi
Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi
Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi
Belediyeye gönderdiği mektupla mürdüm eriği istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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