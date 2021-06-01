Belediyeye Gölkent Halkından Çıkartma

BELEDİYEYE GÖLKENT HALKINDAN ÇIKARTMAAnkara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında bulunan Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun yerine Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Meclis Üyemiz Mutlu Bülbül'ü Gölkent mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarımız Hasan Çakır ile...

BELEDİYEYE GÖLKENT HALKINDAN ÇIKARTMA

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında bulunan Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun yerine Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Meclis Üyemiz Mutlu Bülbül'ü Gölkent mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarımız Hasan Çakır ile birlikte belediyede ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ile uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Belediye Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül, "Halkımıza hizmet için göreve geldik ve bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri onurlandırıyor. Kapımız her zaman sizlere ve tüm hemşehrilerimize açık. " ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri adına söz alan Muhtar Çakır, "Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Güzel çalışmalarından devam edeceği konusunda inancımız tamdır. Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül nezdinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederiz. " Dedi.

Muhtar Çakır ve Mahalle sakinleri Başkan Vekilimiz Bülbül'e misafirperverliği için teşekkür ederek, Ferizli Belediyesi'nden ayrıldı.

Foto Galeri için tıklayın... 01. 06. 2021 tarihinde eklendi

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında bulunan Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun yerine Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Meclis Üyemiz Mutlu Bülbül'ü Gölkent mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarımız Hasan Çakır ile birlikte belediyede ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ile uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Belediye Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül, "Halkımıza hizmet için göreve geldik ve bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri onurlandırıyor. Kapımız her zaman sizlere ve tüm hemşehrilerimize açık. " ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri adına söz alan Muhtar Çakır, "Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Güzel çalışmalarından devam edeceği konusunda inancımız tamdır. Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül nezdinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederiz. " Dedi.

Muhtar Çakır ve Mahalle sakinleri Başkan Vekilimiz Bülbül'e misafirperverliği için teşekkür ederek, Ferizli Belediyesi'nden ayrıldı.

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Kaynak: Habermetre