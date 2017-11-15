Belediyeye Gelen Yıldırımlıları Başkan Karşılıyor

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini ölçecek yeni bir hizmet masası oluşturdu.



'Memnuniyetiniz bizim için önemli' parolasıyla oluşturulan masada Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de oturarak vatandaşları dinliyor. Danışma masasında vatandaşları karşılayarak bürokratik işlemler ve belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Edebali, memnuniyet anketinin yapıldığı masada da Yıldırımlılarla bir araya geliyor.



Edebali, "Belediyemizde vatandaşlarımızın hizmetlerimizle ilgili görüş ve eleştirilerini paylaşacağı, hizmet kalitemizi arttırmak adına memnuniyet anketleri yapıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmet üretirken Yıldırımlıların ilçemizin sakini değil sahibi olduklarını bir kez daha gösteriyoruz" dedi.



Yıldırım'ın yönetiminde ortak aklı ve vatandaşların katılımını önemsediklerine vurgu yapan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Vatandaşlarımıza kısa sürede hizmet ulaştırma politikamız gereği hayata geçirdiğimiz 444 16 02 numaralı Çağrı Merkezi ile daha ulaşılabilir ve daha hızlı çözüm üreten bir belediye olmayı kısa zamanda başardık. Yönetim şemamızda Yıldırımlı hemşehrilerimizi en üst basamağa yerleştirerek onların mutluluğunu sağlamak adına çalışıyoruz. Mutlu insanların şehri Yıldırım'da hemşehrilerimizden gelecek talepler ışığında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu hizmetleri gerçekleştirirken vatandaşlarımızın da görüşleri bizler için çok değerli. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Yıldırımlılarla el ele vererek ideal şehir hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA