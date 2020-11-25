Belediyeye borcu olanlar için yapılandırma başladı
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Belediyeye borcu olanlar için yapılandırma başladı

25.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:55
Belediyeye borcu olanlar için yapılandırma başladı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediyeye su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediyeye su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlara da yapılandırma fırsatı geldiğini ifade ederek, "Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyemize başvuruda bulunarak, belediyemize olan su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerdir. Vatandaşlarımızdan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına uyarak yapılandırma işlemlerini son güne bırakmadan yaptırmalarını rica ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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