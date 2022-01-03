Belediyeye ait yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Belediyeye ait yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Belediyeye ait yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yoğun sis ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait yolcu otobüsünün sürücüsü ve 1 yolcu yaralandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yoğun sis ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında belediyeye ait yolcu otobüsünün sürücüsü ve 1 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Odunpazarı'na bağlı Yukarıçağlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K.D.'nin kullandığı 26 TC 034 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yoğun sis ve sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu yol üzerinde bulunan istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç. hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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