Belediyeye ait ticaret merkezi 16 milyon 600 bin liraya satıldı
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Belediyeye ait ticaret merkezi 16 milyon 600 bin liraya satıldı

Belediyeye ait ticaret merkezi 16 milyon 600 bin liraya satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesine ait olan ve ihaleye çıkartılan ticaret merkezinin 16 milyon 600 bin TL'ye satışı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesine ait olan ve ihaleye çıkartılan ticaret merkezinin 16 milyon 600 bin TL'ye satışı gerçekleştirildi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki eski Elmas Çay Bahçesi'nin yerine dönemin Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı zamanında inşasına başlanan, geçtiğimiz yıl ise yapım işi bitirilen ticaret merkezi nihayet satıldı. Ticaret merkezinin geçtiğimiz ay ihalesi yapılması planlanıyordu, fakat Resmi Gazete'ye ilan verilmediği gerekçesiyle ertelenmişti. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 1 firma katıldı. Bu firma 16 milyon 437 bin TL'den ihaleye çıkan iş merkezini 16 milyon 600 bin TL'ye satın aldı. - BİLECİK

Belediyeye ait ticaret merkezi 16 milyon 600 bin liraya satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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