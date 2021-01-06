Belediyeye ait taş ocağı 10 yıllığına kiraya verildi

Güdül Belediyesi, Sorkun Mahallesi'nde belediyeye ait taş ocağının işletmesini 10 yıllığına muhtarlık ve dernek yönetimine kiraladı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sorkun Mahallesi'nde bulunan taş ocağının işletilmesini 10 yıllığına mahalle muhtarlığı ile dernek başkanlığına kiraya verdiklerini belirterek, "Neredeyse atıl olan bir taş ocağını harekete geçirdik. Yakın bir süre içinde protokol sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.

Muhtar İsmail Güngör de taş ocağından elde edecekleri gelirin tamamını mahalle giderlerine harcayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak