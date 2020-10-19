Belediyeye ait şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması başlayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediyeye ait şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması başlayacak

19.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:34
Belediyeye ait şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması başlayacak

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanacağı belirtildi.

Akıllı ulaşım kartı sahiplerinin süresiz HES kodlarını alarak, 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ile belirtilen dolum noktalarına 25 Ekim tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi halde vatandaşların akıllı ulaşım kartlarının askıya alınacağı, ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların Afyonkarahisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü Otobüs İşletmesi'ne yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Derviş Zaim Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Fransa Göztepe Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediyeye ait şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması başlayacak - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:43:58. #1.14#
title