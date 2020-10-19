Belediyeye ait şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması başlayacak

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanacağı belirtildi.

Akıllı ulaşım kartı sahiplerinin süresiz HES kodlarını alarak, 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ile belirtilen dolum noktalarına 25 Ekim tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi halde vatandaşların akıllı ulaşım kartlarının askıya alınacağı, ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların Afyonkarahisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü Otobüs İşletmesi'ne yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay