Belediyeye ait parktaki bekçi kulübesini kundakladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyeye ait bir parkın içerisinde bulunan bekçi kulübesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

Kozan Belediyesine ait Türkeli Mahallesi'nde Deli Hacı Dağlı Parkı'nda bekçi kulübesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre gece motosikletle parka gelen 2 kişi, iddiaya göre bekçi kulübesini benzin dökerek ateşe verip, olay yerinden uzaklaştı. Alev alan kulübeyi görenlerin ihbarı üzerine parka gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis, bekçi kulübesini ateşe veren kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kozan Belediyesi Basın Bürosu yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarından olan parklarımızda yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Zarar verilen alanlar vatandaşlarımızın dinlenmesi için yapılan yerler. Çocuklarımızın oyun oynamak için gittikleri alanlar" ifadelerine yer verildi. - ADANA

Kaynak: İHA