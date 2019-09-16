Belediyeye ait kamyonette yangın çıktı, bir kişi yaralandı

16.09.2019 18:16

Antalya'da büyükşehir belediyesine ait olduğu iddia edilen kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) yeşil alanda, peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerinin kullandığı 07 FTF 09 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyonette bulunan Musa Kiriş'in de kıyafetleri tutuştu. İtfaiye ekipleri ile işçilerin yardımı ile söndürülen yangında yaralanan Kiriş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA