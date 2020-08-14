Belediyeye ait kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı Belediyeye ait kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı Karabük'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Nihat Taş (57), ağır yaralandı.

Belediyeye ait kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Nihat Taş (57), ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Karabük Belediyesi'ne ait Murat Ö. yönetimindeki 34 BJT 319 plakalı kamyonet yaya geçidine kullanarak yolun karşısına geçen Nihat Taş'açarptı çarpmanın etkisiyle elindeki malzemelerle yola savrulan Taş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA