Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi - Haber
Beytüşşebap, Şırnak

Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.

22.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:15
Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.

Beytüşşebap ilçesinde AK Partili belediye, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyor. İlçede virüsün önlenmesi adına 112 Acil Sağlık hizmetleri için ikinci bir istasyon yeri tahsis edildi. Belediyeye ait ek hizmet binası, 112 Acil Sağlık hizmetlerine verildi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek moral verdi. Başkan Aşan, "Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte dağıttık. Daha sonra tüm ilçedeki resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini, evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Tüm sağlık çalışanlarımızı, Sağlık Bakanımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Sürekli sağlıkçılarımız için alkışlar yapıyoruz, ziyaret ediyoruz. Moral motivasyonlarını yüksek tutmak için yanlarındayız. En riskli yerlerde çalışıyorlar. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İlçemizde herhangi bir vaka yok. Yurt dışından gelen aileler var, bunlar da evlerinde gözlem altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım" dedi.

Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haber
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haber
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haber
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Akif Ersoy İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Rita Wilson Guido Senia Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Kocaeli Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:27:28. #1.14#
title