Belediyeye ait benzinlik, yenilenmiş yüzüyle hizmete girdi
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Belediyeye ait benzinlik, yenilenmiş yüzüyle hizmete girdi

23.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:00
Belediyeye ait benzinlik, yenilenmiş yüzüyle hizmete girdi

Karacabey-Bursa yolundaki belediyeye ait benzin istasyonu yenilendi.

Karacabey-Bursa yolundaki belediyeye ait benzin istasyonu yenilendi.

Karacabey Belediyesi'ne ait benzin istasyonu, teknik ömrünü doldurmasının ardından geniş çaplı tadilata girmişti. Hizmet akışı durmadan başlanan çalışmalar ile istasyon daha modern ve kullanışlı hale getirildi.

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, hizmetini aksatmadan süren çalışmalar neticesinde, istasyonun modern ve pratik bir şekilde faaliyete başladığını duyurdu.

Özkan, "Halkımıza daha iyi hizmet vermek için her alanda modernizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hem belediye araçlarımızın hem de vatandaşlarımızın kullandığı bu yakıt istasyonunda sürdürdüğümüz çalışmalar sona erdi ve istasyon modern bir hal alarak, hizmetine kaldığı yerden devam ediyor. Günümüz şartlarına yakışan bir düzenlemenin ardından hizmet binamızın içinde, personel odasında, markette ve lavabolarda tüm bölümler yenilenerek, modern bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ihalesi yeniden yapılan akaryakıt istasyonu tekrar aynı firmada kalırken, Başkan Ali Özkan bu ihalenin Karacabey Belediyesi açısından yüzde 95 daha karlı bir şekilde sonuçlandığını ifade etmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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