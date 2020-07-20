Belediyesporlu dağcılar 3 günde 3 zirveye tırmandı İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı dağcıları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Niğde Aladağlarda yapılan 3 günlük etkinlikte, dağcılar 3 zorlu zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

İLK ZİRVE EZNEVİT OLDU

Gurup liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenörü Hasan Hüseyin Boğaz'ın üstlendiği etkinlikte, faaliyet sorumlusu olarak Diler Yalaza yer aldı. Belediyespor dağcıları; Yavuz Bayram, Yavuz Türk, Fevzi Çetin, Mücahit Olluçay ve Müjdat Yalçınsoy'un bulunduğu ekipte, kamp sorumluluğunu ise Zeynep Yalçınsoy üstlendi. 14 Temmuz akşamı saat 20.45'te İnegöl Belediye Spor Salonu önünden yola çıkan dağcılar, sabah erken saatte Niğde Aladağlar milli parkında Emli vadisi kamp alanına ulaşarak kamp kurup, ardından 15 Temmuz zirve faaliyeti için saat 8.45'te 3560 rakımda bulunan Eznevit Zirveye ulaşmak üzer yola çıktılar. Aladağların zor zirvelerinden biri olan Eznevit zirveye 15 Temmuz Şehitlerini anmak için ulaşan dağcılar, bayrak açıp zirve defterine İnegöl Belediyespor'un imzasını attıktan sonra akşam saat 20.30'da kamp alanına vardılar.

3 GÜNDE 3 ZORLU ZİRVE

16 Temmuz Perşembe günü de 6 saatlik bir faaliyetle Kaletepe Zirve tırmanışı gerçekleştirildi. 17 Temmuz Cuma günü ise 4.15'te 3150 rakımdaki Lahitkaya Zirve için yola çıkan dağcılar, son zirvelerini de tamamlayıp saat 17.00'da kampa başarı ile geri döndüler. İnegöl Belediyespor dağcıları, 3 günde 3 zorlu zirveye başarıyla tırmanıp İnegöl Belediyespor bayrağını dalgalandırdılar.

ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER

Ekip, faaliyet dönüşü Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi şehitliğinde yatan 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret ederek ile faaliyetlerini tamamladılar.

Kaynak: Bültenler