Belediyespor'un Sağlığı Cihangir Hastanesine Emanet İnegöl Belediyespor, yeni sezon öncesi Özel İnegöl Cihangir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı.

İnegöl Belediyespor'un sağlık sponsoru, Özel İnegöl Cihangir Hastanesi oldu. Sponsorluk protokolü, bugün kulüp tesislerinde düzenlenen törenle imza altına alındı. Sağlık sponsorluğu sözleşmesi İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile Özel Cihangir Hastanesi Genel Koordinatörü İbrahim Demirel arasında imzalandı.

2016'DAN BU YANA DESTEK VERİYOR

İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Rıdvan Kocaağa, "Belediyespor'umuzla 2016 yılından beri devam eden sağlık sponsorumuz Cihangir Hastanesiyle yeni sezon öncesi protokolü imzalamak için hastane yetkililerimizle bir aradayız. Hayırlı uğurlu olsun 2020-21 sezonunda da tekrar kendileri İnegöl Belediyespor Efeler Ligi Voleybol Takımımızın sağlık sponsoru olmayı üstlendiler. Hem şehrimizin bir değeri olan takımımıza desteklerinden dolayı hem de şehrimize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sezonumuzun da hayırlı olmasını, sağlıklı ve sıhhatli, sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmeyi diliyoruz" dedi.

Özel Cihangir Hastanesi Genel Koordinatörü İbrahim Demirel ise "2016 yılından bu yana İnegöl Belediyespor'umuzu sağlık sponsoru olarak katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi şartlarda, daha iyi yerlerde takımımızı desteklemek istiyoruz. Bu vesileyle bölgemizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlığına kavuşmak için bekleyenlere de acil şifalar diliyorum. Yeni sezon protokolümüz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından sağlık sponsorluğu anlaşması için imzalar atıldı.

Kaynak: Bültenler