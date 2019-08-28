Belediyespor Türkiye Kupası 1. Tur maçına çıkıyor

28.08.2019 14:32

Karaman Belediye Spor, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Bucak Belediye Oğuzhan Spor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulü şeklinde oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura çıkacak.

Karaman Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş, yarın (29 Ağustos 2019 Perşembe) Kemal Kaynaş Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmaya takımımızı desteklemek için tüm halkımızı davet etti.

Kaynak: Bültenler