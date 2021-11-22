BELEDİYESPOR SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman 1. amatör kümede mücadele eden Adıyaman Belediyespor, lig maçında karşılaştığı Fıratspor'u 6-1 mağlup etti.

Adıyaman Belediyespor, Adıyaman 1. amatör kümedeki ilk maçında karşılaştığı Fıratspor'a gol olup yağdı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın da izlediği maçı attığı birbirinden güzel gollerle 6-1 kazanan Adıyaman Belediyespor da futbolcular, maç sonunda soyunma odasını temizleyerek herkese örnek oldu.

Maç sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanımız, her iki takımı da ortaya koydukları gayetli oyundan ötürü tebrik ederek, Adıyaman Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğini müjdeledi.

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