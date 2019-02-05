Belediyespor'dan Atletizmde Büyük Başarı

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2-3 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Salon U-20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 4x400 genç kızlar bayrak yarışında ter döken Belediyespor atletleri Dilek Özdemir, Edanur Eren, Semanur Eren ve Mübera Çoban, aldıkları bu derece ile Gemlik'e büyük sevinç yaşattı.

Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Burhan Gümüş, "İlçemizden milli sporcu çıkarmak ve ulusal anlamda önemli başarılar elde etmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hulusi Gandar da, kısa sürede büyük aşama kaydeden atletizm takımıyla gurur duyduklarını belirterek, antrenör Burhan Gümüş ve sporcuları tebrik etti.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, Gemlik'i başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Alt yapıdan yetişen çocuklarımızın bu tür başarılara imza atıyor olması bizleri gelecek için umutlandırıyor. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA