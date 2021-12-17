Belediyespor Bu Haftaki Maçlar
Belediyespor Bu Haftaki Maçlar17. 12. 202118/12/2021 Cumartesi günü saat 13. 30'da Gençlik Spor Yüzme Havuzu Yanı Kent Ormanı Arkası Merkez Spor Salonunda Niğde Belediyesi - Kayseri Voleybol Kadınlar 2. Lig maçı düzenlenecektir.
NİĞDE (Habermetre) - Belediyespor Bu Haftaki Maçlar17. 12. 202118/12/2021 Cumartesi günü saat 13. 30'da Gençlik Spor Yüzme Havuzu Yanı Kent Ormanı Arkası Merkez Spor Salonunda Niğde Belediyesi - Kayseri Voleybol Kadınlar 2. Lig maçı düzenlenecektir. 19/12/2021 Pazar günü saat 14. 00'de NÖHÜ Kampüs Sahasında Niğde Belediye Spor - Mersin 1925 İdmanyurdu Bölgesel Amatör Futbol Maçı düzenlenecektir.
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