Belediyespor Bu Haftaki Maçlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyespor Bu Haftaki Maçlar

Belediyespor Bu Haftaki Maçlar
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyespor Bu Haftaki Maçlar17. 12. 202118/12/2021 Cumartesi günü saat 13. 30'da Gençlik Spor Yüzme Havuzu Yanı Kent Ormanı Arkası Merkez Spor Salonunda Niğde Belediyesi - Kayseri Voleybol Kadınlar 2. Lig maçı düzenlenecektir.

NİĞDE (Habermetre) - Belediyespor Bu Haftaki Maçlar17. 12. 202118/12/2021 Cumartesi günü saat 13. 30'da Gençlik Spor Yüzme Havuzu Yanı Kent Ormanı Arkası Merkez Spor Salonunda Niğde Belediyesi - Kayseri Voleybol Kadınlar 2. Lig maçı düzenlenecektir. 19/12/2021 Pazar günü saat 14. 00'de NÖHÜ Kampüs Sahasında Niğde Belediye Spor - Mersin 1925 İdmanyurdu Bölgesel Amatör Futbol Maçı düzenlenecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title