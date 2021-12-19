Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı - Haberler
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Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Ekiplerin iş makinalarıyla karları temizlemesi Turan Eroğlu ile röportaj Mücahit Özyıldırım ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi başladı.

BİNGÖL (AA) - Ekiplerin iş makinalarıyla karları temizlemesi

Turan Eroğlu ile röportaj

Mücahit Özyıldırım ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi başladı. İş makinaları ile topladığı karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına atıyor.

Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı

Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı

Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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