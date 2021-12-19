Belediyenin zorlu kış mesaisi başladı

BİNGÖL (AA) - Ekiplerin iş makinalarıyla karları temizlemesi

Turan Eroğlu ile röportaj

Mücahit Özyıldırım ile röportaj BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi başladı. İş makinaları ile topladığı karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına atıyor.