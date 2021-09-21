Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Kulu Belediyesi'ne ait kamyonetten otoyolun kenarındaki araziye bırakılan aralarında yavru da bulunan köpeklerden bazıları yola çıkınca araçların altında ezildi. Hayvanseverler köpeklerin ölümüne tepki gösterirken, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, hayvanların belediyenin tarımsal hizmetler müdürlüğünde çalışan 3 personel tarafından atıldığının tespit edildiğini ve soruşturma açıldığını açıkladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ankara-Konya yolunun Gölbaşı girişinde meydana geldi. Konya'nın Kulu ilçesi belediyesine ait 42 M 0132 resmi plakalı kamyonetin kasasında bulunan yaklaşık 60 köpek, yolu kenarındaki boş araziye bırakıldı. Bu sırada bölgede oturan ve durumu fark eden güvenlik görevlisi Ziya Y., kamyonetteki 3 kişiye engel olmak istedi. Ancak belediye görevlisi 3 kişinin Ziya Y.'yi darbettiği iddia edildi. 3 kişi, hayvanları bıraktıktan sonra kamyonetle uzaklaştı. Etrafa dağılan köpeklerin bir kısmı ise yola çıkınca araçların çarpması sonucu can verdi.

Yeni Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere önemli görevler verilmişti. Buna göre büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakım evi kurma zorunluğu getirildi. Bu belediyelere meclis kararıyla hayvan hastaneleri kurabilme yetkisi verildi. Hayvan bakım evleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait arazilerin öncelikle tahsis edilmesi uygulaması korunurken, hayvan bakım evi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin sorumluluğu altındaki hayvanları en yakın hayvan bakım evine götürmesine ilişkin hüküm getirildi. Belediyelerin hayvan bakım evleri kurabilmesi konusunda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler için 2023 yılı sonu, diğer belediyeler için 2025 yılı sonuna kadar süre tanındı.