Belediyenin yapmadığı mahalle yolunu kaymakamlık asfaltladı
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Belediyenin yapmadığı mahalle yolunu kaymakamlık asfaltladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye sınırında ve görev alanındaki bir mahallenin yolu asfaltlanmayınca Cide Kaymakamlığı yolu kendi imkanlarıyla asfaltladı.

Belediyenin yapmadığı mahalle yolunu kaymakamlık asfaltladı
09.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:12

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye sınırında ve görev alanındaki bir mahallenin yolu asfaltlanmayınca Cide Kaymakamlığı yolu kendi imkanlarıyla asfaltladı.

6 yıl önce yapılan referandum ile Cide Belediyesine mahalle olarak bağlanan Kasım Mahallesin bozuk olan yolları, Cide Belediyesi tarafından yapılmayınca Cide İlçe Kaymakamlığının girişimleri ile asfaltlandı.

Cide Kasım Mahallesi Muhtarı Fahri Öztürk, Cide-Kastamonu karayolu kenarında kalan mahallesinin yolunun yapılması için birçok kez Cide Belediyesine başvurmasına rağmen sonuç alamayınca Cide Kaymakamlığına dilekçe yazarak yardım istedi. Bunun üzerine Kasım Mahallesindeki bozuk olan yolu yerince inceleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Cide İlçe Özel İdaresi ekiplerin ortak çalışmasıyla 400 metre uzunluğundaki bozuk olan yolu bitümlü sıcak asfalt (BSK) ile asfaltlanmasını sağladı.

"Destekledik ama hizmet alamadık"

Gerçekleşen son yerel seçimlerde CHP'li olan Cide Belediyesini desteklediklerini fakat hizmet alamadıklarını söyleyen Cide Kasım Mahallesi Muhtarı Fahri Öztürk, "Seçilmesi için destekledik ama hizmet alamadık" dedi.

Mahalle yolunun yapılması için en 30 kez müracaatta bulunduklarını ifade eden Muhtar Öztürk, "Biz, Cide Belediyesinden yollarımızın ve sularımızın yapılması için talepte bulunduk ama hiç birisinden hizmet alamadığımız için kaymakam beyin yanına gittik. Kaymakam bey sağ olsun yollarımızda çalışma başlattı ve bundan sonrada hizmet vereceğini belirtti. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolumuz Kaymakamımız Ali Açıkgöz beyin girişimleriyle yapıldı. Geri kalan kısmın ise 1 ay içinde tamamlanacağının sözünü verdi kaymakam bey. Biz, Kasım Mahallesi olarak belki 30 defa yollarımızın bozuk olduğunu için CHP'li olan Cide Belediye Başkanımıza yapması için ricada bulunduk ama bir sonuç alamadık. Sonrasında ise kaymakam beye müracaatta bulunduk. Burası henüz belediye sınırları içinde olan mahalle muhtarıyım ve belediye hizmet vermesi lazım. Destek verdiysek de belediye başkanımıza hizmet alamadığımızı belirtirim" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizleri şevklendiriyor"

Cide Belediyesine bağlı olmasına rağmen hizmet alamayan Kasım Mahallesinde incelemelerde bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" şeklinde konuştu.

Kaymakam Açıkgöz, şunları kaydetti: "Kasım Mahallemizin muhtarı, karayoluna bitişik vaziyette bulunan ve bozuk durumda olan yolunda karayollarının çalışma yapması için bir dilekçe ile başvurdu. Bunun üzerine karayolu güzergahına bitişik olan mahalle yolumuzda, Karayolları ekiplerimizle asfaltlama çalışması yaptık. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği en ivedi şekilde çözmek veya çözecek kurumlara iletme gayretiyle hareket ediyoruz. Yapılan bu asfaltlama çalışmasının, bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum".

Yapılan çalışmaların ardından Cide Kasım Mahallesi sakinleri, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'e ve yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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