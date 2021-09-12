Adana'da, Seyhan Belediyesi boya, oyuncak, kompost gübre, İşçi kıyafetlerinden sonra, sıvı sabun, çamaşır suyu, cam temizleyici, kireç çözücü, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temizlik ürünlerini üretip, Seyhan Halk Pazarı'nda ekonomik fiyatlarla halka sundu.

Farklı boyutlardaki ambalajlarda alternatif kokularla üretilen sıvı sabun, normal ve ultra yoğun kıvamlı çamaşır suyu, cam temizleyici, kireç çözücü, elde yıkama için bulaşık deterjanı, genel temizlik sıvısı ve yumuşatıcı "Seyhan" markasıyla Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis içerisinde faaliyete giren Seyhan Halk Pazarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Seyhan Belediye Başkanı Afik Kemal Akay, temizlik ürünlerinin ev ekonomisinde önemli bir miktar tuttuğunu belirterek, "Ürettiğimiz kaliteli ve ucuz temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırıp, onların tasarruf etmesini sağlayarak, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

İleriki süreçte üretilen ürün çeşidini artırıp ahşap temizleyici, arap sabunu, bulaşık ve çamaşır makinesi deterjanı da üretmeyi planladıklarını kaydeden Akay, "Amacımız Seyhan'da yaşayan yurttaşlarımızın daha mutlu, refah, huzurlu bir yaşam sürmesi. Bunun için üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Çünkü Seyhanlı her şeyin en iyisini layık" ifadelerini kullandı. - ADANA