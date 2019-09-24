Belediyenin ücretsiz kurslarıyla üniversiteli oldular
Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 185 öğrenciden 150'si çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.
Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 185 öğrenciden
150'si çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi ile Kadın ve Aile
Merkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşarak, eğitim
alanında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BESYO hazırlık kurslarına gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nisan
ayı ile 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda gençler,
aylar süren eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık 6 ay boyunca ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen
gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli idman yapan gençler
yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı.
Kursiyerlerden 150'si başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere
çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşirken, 5 öğrenci de spor
lisesinde okumaya hak kazandı."