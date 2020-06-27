Belediyenin tıbbi aromatik bitki tarlaları çiftçiye yön verecek Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında oluşturulan tıbbi aromatik bitki tarlaları, çiftçinin ürünleri benimsemesi ve ekmesi için farklı bölgelere de taşınacak.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında oluşturulan tıbbi aromatik bitki tarlaları, çiftçinin ürünleri benimsemesi ve ekmesi için farklı bölgelere de taşınacak.

Erkilet'teki 10 dönümlük alana 4 yıl önce ekilen tıbbi aromatik bitkilerin ilk hasadı, meslek lisesi öğrencileri tarafından işlenerek temizlik ve kozmetik ürünlerine dönüştürüldü.

İki yıldır da çay olarak tüketilen aromatik bitkileri, çiftçilerin de ekip kazanca dönüştürmesi için Belediyenin çalışmaları sürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'deki tarım, hayvancılık faaliyetlerinin yüzde 20'sinin ilçelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırsal bölgede yaşayan çiftçilerin hem ürün çeşitliliklerini artırmayı hem de köyden kente göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Tıbbi aromatik bitkilerden hangileri Kayseri'ye uygundur diye çalışma yaptık. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de bize destek verdi. Bizler de modern bir tarla ortaya koyduk. Bölgemizdeki çiftçilere örnek olmak istedik. Ekinezya, melisa, adaçayı, tıbbi nane, kekik gibi bitkiler tarlamızda yetiştiriliyor. 2017 yılından bu yana hem ekiyoruz hem hasat ediyoruz. Çiftçilerimiz tarafından da bu uygulamanın benimsenmesi gerekiyor. Bu yıl tıbbi aromatik tarlalarımızı yaygınlaştıracağız. Birkaç bölgede daha uygulama tarlaları oluşturacağız. Bunlardan biri Gömeç'te olacak. Yaklaşık 10 dönüm alanda sonbahar itibarıyla ekimlere başlayacağız. Bütün gayretimiz çiftçilerin ekonomilerini iyileştirmek."

Çolakbayrakdar, tıbbi aromatik bitkilerin işlenerek kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığını, çiftçinin bu ürünleri benimsemesi durumunda kentte yeni bir pazar ortaya çıkacağını kaydetti.

Siyez buğdayının ekimi yaygınlaştırılıyor

İlçede üretim seferberliğinin sürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, tüm imkanları bir araya getirerek tarımsal alanda üretime katkı sağladıklarını aktardı.

Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yaptıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, sağlıklı nesiller yetiştirmek için tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek tohumlarını çiftçiye ücretsiz dağıttıklarını anımsattı.

Genetiği geliştirilmemiş, 10 bin yıldır aynı genetikle devam eden siyez buğdayıyla çiftçinin de ekim yapmaya başladığını anlatan Çolakbayrakdar, "Normal buğdaya göre kazancı daha fazla. Çiftçilerimiz aynı emeği veriyor ancak karı fazla. Bu yıl çiftçilerimiz kendi tarlalarına siyez buğdayı ektiler. Buğday ekme biçme tecrübeleri olduğu için tıbbi aromatik bitkilere göre daha hızlı kabul gördü. Bu yıl umuyorum ki çiftçimiz daha fazla alana bu buğdayı ekecek. Bizim tek hedefimiz çiftçimizin genetiği değiştirilmemiş bu toprakların öz değeri olan bu tohumları ekmeleri ve yaygınlaştırmaları." dedi.

Kaynak: AA