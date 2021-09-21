- Belediyenin teşvikiyle aşı oldular hediyeleri kaptılar

Alaşehir Belediyesi tarafından ilk Covid aşısını olanlar arasında çekilişle ödül verileceğinin duyurulmasının ardından aşılama oranlarında ciddi artış yaşandı

Yapılan çekilişle 9 şanslı kişi cep telefonu, bisiklet ve akıllı kol saatine kavuştu

Düzenlenen törenle hediyelerini alan 9 kişi de verilen ödüllerin kendilerini aşı olmaya teşvik ettiğini söyledi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Üzüm Festivali kapsamında Alaşehir Belediyesi'nin, vatandaşların ilk aşılarını olmaları halinde cep telefonu, bisiklet ve akıllı kol saati hediye edileceğini duyurmasının ardından ilk aşılama oranlarında ciddi artış yaşandı. İlk aşılarını olanlar arasından yapılan çekilişle hediye almaya hak kazanan 9 talihliye belediye binasında yapılan törenle ödülleri teslim edilirken, hediyelerini alan vatandaşlar ödüllerin kendilerini aşıya teşvik ettiğini söyledi.

Alaşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alaşehir Devlet Hastanesi personelleri tarafından yapılan aşı uygulamasına Alaşehir Belediyesi ilk aşı yaptıranlara ödüller vererek katkı sağladı. Bu kapsamda festival süresince her gün ilk aşısını yaptıranlar arasında çekilen kura ile ilk üç kişiden birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncü şanslıya akıllı saat hediye edildi. Ödül verilmesi aşı sayısında gözle görülür biçimde artış sağladı. 3 gün boyunca belediyenin ödül teşvikiyle ilk aşısını yaptıran vatandaşların sayısının 186 olduğu öğrenildi. İlk aşısını olanlar arasında her akşam Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda halka açık konser veren sanatçılar tarafından koli içerisine konulan isimler arasından 3 isim çekilerek talihliler belirlendi. 3 gün boyunca devam eden kampanya kapsamında ilk aşısını olan 186 kişiden 9 kişi bugün hediyelerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun elinden aldı.

Hediyeler aşıya teşvik etti

Festivalin son üç günü yapılan çekilişlerde 9 şanslı kişi ödül almaya hak kazandı. Alaşehir Belediye binasında yapılan ödül töreninde 3 kişiye cep telefonu, 3 kişiye bisiklet ve 3 kişiye de akıllı saat ödülü verildi. Ödül almaya gelen isimler aşı olmakta çekinceleri olduğunu ancak belediyenin cazip hediyeleri karşısında ilk aşılarını olduklarını söyledi. Başkan Öküzcüoğlu da belediye sayesinde aşı olanların sayısının artmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Konser yaparken, gördük ki ilk doz aşısını yaptırmayanlar var, teşvik olması amacıyla ilk doz aşısını ilk defa yaptıranlara ödül vermeyi planladık. Bu teşvik de aşı sayımızı artırdı. Bizde belediye olarak kurada ödül almaya hak kazanan vatandaşlarımıza hediyelerini verdik. Pandemiden kurtulmanın tek şartı, aşı olmak, hepinizi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Şanslı 9 kişiye ödüllerini veren Başkan Öküzcüoğlu ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda vatandaşlara aşı çağrısını yineledi.