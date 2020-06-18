Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki

İZMİR'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı.

Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki
18.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:28

İZMİR'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı. Açık kalan inşaat alanının aylardır kapatılmadığını söyleyen mahahalle halkı, çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını, uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken tuttuğunu belirterek, can kaybı yaşanmadan çözüm bulunmasını istedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler" dedi.

Emir Sultan Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan proje tamamlanamadı. İnşaat alanının çevresinde ve yer altı otoparkı olarak düzenlenen alana metrelerce yükseklikte su doldu. Çevresinde alana girişi engelleyecek herhangi bir koruma bulunmazken, inşaat alanı adeta kaderine terk edildi. Mahalle sakinleri ise sıcak havalarla birlikte serinlemek isteyen çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını söyledi. Öte yandan uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken olarak seçtiği belirtilirken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Duruma isyan eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin duruma bir an önce el atması gerektiğini vurguladı.

'ÖNLEM ALINMASI İÇİN İLLA BİR CAN MI KAYBEDELİM?'Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, defalarca haber vermelerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü harekete geçmediğini söyleyerek, "Bu bölge uyuşturucunun kol gezdiği bir bölge. Polis ekiplerimiz burada devamlı uygulama yapıyor. Biz uyuşturucuyu bitirelim derken, bu binayı yapıp boş bıraktılar. Burası daha önce çok daha fazla su doluydu ve etrafında hiçbir şekilde koruma yok. Müteahhit bırakıp gittiyse belediye buranın durumunu görmüyor mu? 3-4 defa uyarmamıza ve haber vermemize rağmen gelmiyorlar. Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler? İlla bir tane can mı kaybedelim? Bina uyuşturucu kullananların kol gezdiği bir yer haline geldi" dedi.'ÇÖZÜM BULUNMAZSA VAHİM İŞLER OLUR'Birilerinin canı yanmadan yetkililerin en azından bu alanı koruma altına alması gerektiğini vurgulayan Başdaş sözlerini şöyle sürdürdü:  "Konu grup başkanvekilimiz tarafından araştırılıyor. Müteahhit parasını alamadığı için bırakıp kaçmış ancak bir an önce belediye bu konuya el atmalı. Belediye yapamıyorsa devretsin ve yeni bir ihale sürece başlatsın. Etrafı açık ve büyük bir tehlike var. İleride okul var, binanın önü hastane. Gayrimeşru otoparkçılar da bu alanı kullanıyor. Arabasını park edenler başına ne geleceğini de bilmiyor. Özellikle belediyenin burada önlem alması gerekiyor. Polislerin uygulama noktası ilerideydi burası açık diye yakına geldiler. Belediye yetkilerine sesleniyorum buraya bir an önce çözüm bulsunlar yoksa daha vahim işler olur. Burası yapılırken sevindik ama durduruldu. Belediye ufak bir hizmetini tamamlayamadı."'DEMİRLER VE ÇİVİLER TEHLİKE SAÇIYOR'Kendinden yaşça küçük çocukların su birikintisine girmeye çalıştığını belirten Murat Çamlı (16), aynı zamanda demir ve çivilerin tehlike saçtığını söyleyip, "Bu inşaat alanının hemen yanında top sahası var. Top oynanıyor, bazen o su dolu alana çocukların topları kaçıyor. Suya girmeye çalışan küçük çocuklar oluyor. Tehlikeli bir alan. Akşamları buradan geçerken tedirgin olduğumuz oluyor çünkü kimler giriyor, kimler çıkıyor belli değil. Bina yüksek katlı rahatlıkla herkes oraya çıkabiliyor. Çok sayıda demir ve çivi var. Su ve yüksekliğin dışında bu da çok riskli. Biri bu demirlerin üstüne düşebilir, ya da binanın yukarısında gezenlerin ayağına çivi batabilir" dedi.'HESABINI KİMDEN SORACAĞIZ?'İnşaat alanında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını dile getiren vatandaşlardan Ümit Lafanlar (33), "Görüyorsunuz buraya belediye binası yapmaya çalıştılar ama hiçbir şekilde olmadı ve bu şekilde bırakıldı. Çoluk çocuğumuz var. Burada oynamaya çalışıyorlar, düşme tehlikeleri var. Buraya bir çocuk düşse hayati tehlikesi var. Belediye ile bu şekilde sıkıntı yaşıyoruz hiç güvenlik yok. Bir çocuk düşse ölse bunun hesabını kimden soracağız?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.'ÇOCUK DÜŞSE BOĞULUR'Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiren mahalle sakinlerinden Tarık Karaoğlan (36), "Mahallemizin çocukları inşaat alanının çevresinde oluşan suya girmeye başladı. Su kaynakları milli bir servet ve boş yere akıyor. İtfaiye ekiplerine konuyu bildirdik ve gelip bu suyu 1 buçuk ay önce çektiler ancak bu kadar kısa sürede su yine 5 metreyi buldu, yeniden doldu. Yan taraflar ise 10- 12 metreyi buluyor. Bir çocuk düşse boğulur" dedi. '8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDIK'

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocukların da su olduğu için bu suya girmeye çalıştığını söyleyen Karaoğlan, çocukların ölüm tehlikesi olduğunu ifade ederek, "Diğer yandan yaz dönemi de olduğu için küçük yaştaki çocuklara buranın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamıyoruz. Biz güvenlik ve bekçi de talep ettik ama gördüğünüz gibi hiçbir önlem alınmadı. Etrafı da açık. Bu alanın hemen yanında çocuklar top oynayıp, uçurtma uçuruyor. Çok tehlikeli. Akşam saatlerinde bu inşaata kimlerin girip çıktığını bilmiyoruz. Mahalle çok şikayetçi. 8 yaşlarında bir çocuk bu çevrede oynarken suya düştü. Biz bunu tesadüfen gördük ve biz şans eseri kurtardık. Eğer olmasaydık her şey yaşanabilirdi. Çocukların burada ölüm tehlikesi var. O çocuğu biz görmesek ve hayatını kaybetse bunun vebalini kim ödeyecek?" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Taksi Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:02:13. #1.15#
title