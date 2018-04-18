Belediyenin Siyer Dersleri Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kentet başlatılan siyer dersleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Medine Dönemi Siyer Dersleri" programının 16'ncısı gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın verdiği derste "Rol Model Olarak Hz. Peygamber Nasıl Bir İnsandı?" konusu işlendi.

Derse vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.