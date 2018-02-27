Belediyenin Resmi Aracını Çalan Hırsızlar, Kız Arkadaşlarını Almaya Gidince Böyle Yakalandı
Düzce'nin Çilimli İlçesi Belediyesi'ne ait resmi plakalı minibüsü çalan hırsızlar gezdikten sonra kız arkadaşlarını almaya Bolu'ya gidince polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.
Düzce'nin Çilimli İlçesi Belediyesi'ne ait resmi plakalı minibüsü çalan hırsızlar, Bolu'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
BELEDİYENİN RESMİ MİNİBÜSÜNÜ ÇALDILAR
Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Oğuzcan Topuz ve arkadaşı 17 yaşındaki C.D., dün gece saatlerinde Çilimli Belediyesi'ne ait resmi plakalı minibüsü park halindeyken çaldı.
17 YAŞINDAKİ KIZ ARKADAŞLARINI ALMAYA GİTTİLER
İki arkadaş bir süre çaldıkları minibüsle Düzce'de gezdikten sonra kız arkadaşları 17 yaşındaki Y.K.'yi de almak için Bolu'ya geldi. Belediyeye ait resmi plakalı minibüsle şehir merkezinde gezen 3 şahıs, çalıntı ihbarı verilen minibüsün Plaka Tanıma Sistemi'ne takılması üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.
POLİSLE KOVALAMACADA YAKALANDI
Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu tespit edilen çalıntı minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik ekiplerinin kovalamacası sonucu önü kesilerek yakalandı. Araçta bulunan Oğuzcan Topuz, C.D. ve kız arkadaşları Y.K. minibüsten indirilerek kelepçelendikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.
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İdam gelsinCevap Yaz 3 8 Yayından KaldırMEMLEKET SEVDALISI: hırsızı da asmak lazım gerizekalı insan.o kadar polisi memuru uğraştırıyo hırsızdan ne hayır gelir memlekete asın gitsin5 1 Yayından Kaldır... : Gerizekalı buna niye idam geliyor aptal4 4 Yayından Kaldır
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Atın bunu içeri seni trafik canavarıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır