Belediyenin Ramazan Ayı etkinlikleri sosyal medyadan yayımlanacak
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Belediyenin Ramazan Ayı etkinlikleri sosyal medyadan yayımlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediyenin Ramazan Ayı etkinlikleri sosyal medyadan yayımlanacak

Her yıl Ramazan Ayında düzenlediği etkinliklerle Adıyamanlılara unutulmaz günler yaşatan Adıyaman Belediyesi, geleneksel hale getirdiği etkinliklerini bu yıl pandemiden dolayı sosyal medya aracılığıyla yayımlayacak.

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Her yıl Ramazan Ayında düzenlediği etkinliklerle Adıyamanlılara unutulmaz günler yaşatan Adıyaman Belediyesi, geleneksel hale getirdiği etkinliklerini bu yıl pandemiden dolayı sosyal medya aracılığıyla yayımlayacak.

Adıyaman Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan etkinliklerle ilgili bilgi veren yetkililer, Ramazan Ayı boyunca günün farklı saatlerinde yayınlanacak olan programlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Her gün hatim programı, 12 bölümlük yemek programı, her gün iftar saati öncesi sokak röportajları ve belirli akşamlarda teravih namazı sonrası ilahi dinletisi, sohbet ve söyleşilerin yer alacağı Ramazan etkinliklerimizi tüm vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir" dedi.

Amaçlarının, pandemi sürecine rağmen Ramazan Ayının manevi havasını bir nebze olsun tattırmak olduğunu söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı kutladı.

Kılınç, "Başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan Ayını bu yıl da pandemi gölgesinde geçirmek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen Ramazan Ayının en güzel şekilde eda edilmesi için Adıyaman Belediyesi olarak biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan ayının manevi havasını tattırmak için Ramazan Ayı boyunca her gün belediyemizin sosyal medya hesaplarından bir birinden güzel programlar yayınlanacak. Tüm hemşerilerimi bu güzel programları takip etmeye davet ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Ramazan Ayını tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kalabalık ve canlı programlarla kutlayıp, Ramazan Ayının en büyük özelliği olan toplu iftarlarda buluşarak eda ederiz. Ancak bunun için bu süreçte Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallara uymaya önem göstermemiz gerekiyor. Aksi halde o eski Ramazanlar sadece anılarımızda kalır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Belediyenin Ramazan Ayı etkinlikleri sosyal medyadan yayımlanacak
Belediyenin Ramazan Ayı etkinlikleri sosyal medyadan yayımlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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