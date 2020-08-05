Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek
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Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek Çorlu Belediyesi ilk nohut hasadını yaptı Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ekimi gerçekleştirilen nohutlar biçerdöver ile hasat edildi.

05.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:37

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Çorlu Belediyesi ilk nohut hasadını yaptı

TEKİRDAĞ - Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ekimi gerçekleştirilen nohutlar biçerdöver ile hasat edildi. Başkan Sarıkurt, hasat meydanında yaptığı açıklamada çiftçilik ve tarım ile ilgili olarak yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

2020 yılı Nisan ayının son günlerinde Sarılar Mahallesinde yer alan Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezinde 10 dönümlük sahada üretimine başlanılan nohut tarlasında Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcı Özcan Veysel Tunçcan, Belediye Meclis Üyeleri, Sarılar Mahalle Muhtarı Fuat Döner, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla hasat töreni gerçekleştirildi.

Üretilen nohutların Çorlu Belediyesi Aşevinde hazırlanacak yemekler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını söyleyen Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Nisan - Mayıs aylarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirilmişti. Bugün itibariyle nohut hasadı için bir aradayız. Sarılar Mahallesi'nde yer alan Bitkisel Üretim Merkezimizde ürettiğimiz ürünleri aşevimizde hazırladığımız yemeklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Başkan Sarıkurt ayrıca, "Çorlu Belediyesi olarak bundan böyle çiftçilik ve tarım ile ilgili yeni projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Emeği geçen başta Belediye Başkan Yardımcımız Özcan Veysel Tunçcan'a, Belediye Meclis Üyelerimize, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanımız Mert Yılmaz ve üyelerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize, bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Sarılar Mahalle Muhtarımız Fuat Döner'e ve emek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Kaynak: İHA

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